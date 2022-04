Il cast disi arrichisce con, figlia di

Elizabeth Allen-Dick, al suo debutto come attrice, interpreterà la figlia di Allen anche nella finzione, col ruolo di Sandra, la più giovane dei figli di Scott Calvin. Ha una forte connessione con gli animali, perché al Polo Nord non ci sono ragazzi della sua età.

Austin Kane sarà Cal, il più grande dei figli di Scott Calvin. Cal manca di direzione, non sa cosa vuole ma sa che non si trova al Polo Nord, e fa di tutto per prepararsi alla vita nel mondo esterno, anche se questo dovesse significare un lento cambiamento.

Rupali Redd esordisce nel ruolo di Grace. Dolce, amorevole e gentile, Grace è la figlia angelica dell’inventore di giocattoli Simon Choksi (Penn). Crede con tutta se stessa in Santa e nella gioia del Natale, i suoi occhi possono sciogliere anche i cuori più gelidi.

Devin Bright ha il ruolo di Noel, l’elfo braccio destro di Santa. Ottimista e energico, Noel crede di essere il migliore amico di Santa Claus.

Le riprese della miniserie inizieranno a marzo e si terranno a Los Angeles, su produzione esecutiva di Jack Burditt (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt) che sarà anche showrunner. A produrre la serie anche Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina. 20th Television si occuperà della produzione per Disney Branded Television.

Nella serie, Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre: sta iniziando a perdere colpi e non riesce a star dietro a tutte le sue responsabilità, inoltre ha una famiglia che preferirebbe vivere nel mondo normale, in particolare i suoi due figli, cresciuti al Polo. Ecco quindi che si mette alla ricerca di un Babbo Natale che possa sostituirlo…

