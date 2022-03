farà parte del cast della serie, progetto destinato a Disney+ interpretato e prodotto da Tim Allen che riprende il ruolo didopo i film.

La produzione aveva già confermato la presenza nel cast di Elizabeth Mitchell, che sarà ancora una volta Carol Calvin/Mrs. Claus.

Negli episodi Scott sarà mostrato mentre sta per compiere 65 anni e si rende conto che non potrà mantenere per sempre gli impegni di Babbo Natale, decidendo che è arrivato il momento di occuparsi maggiormente della sua famiglia ed essere impegnato in una quotidianità “normale”, in particolare pensando ai figli che sono cresciuti al Polo. Il protagonista dovrà però accontentare elfi, famiglia e bambini mentre va alla ricerca di un sostituto.

Penn avrà il ruolo di Simon Choksi, un ambizioso inventore di giochi e sviluppatore, oltre a essere un devoto padre single. Simon è a suo agio nel mondo della tecnologia ma i suoi sogni di diventare il prossimo Jeff Bezos vanno drasticamente in mille pezzi. Tutto cambia però dopo una visita al Polo Nord.

Jack Burditt, creatore della comedy Last Man Standing, sarà produttore esecutivo e showrunner di The Santa Clause. Alla regia, invece, sarà impegnato Jason Winer.

Fonte: Variety