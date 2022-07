The Santa Clauses: David Krumholtz sarà nuovamente Bernard l’elfo

In The Santa Clauses, la serie tv con protagonista Tim Allen in arrivo su Disney+, tornerà anche David Krumholtz nei panni di Bernard l’elfo.

Krumholtz ha pubblicato, sul proprio profilo Instagram, un video dietro le quinte della serie, con il suo primo ritorno nei panni del burbero Bernard. Potete vederlo qui sotto:

View this post on Instagram A post shared by David Krumholtz (@davidkrumholtz) Non potrei essere più orgoglioso di aggiungere un altro capitolo alla mia carriera in “The Santa Clause” questo autunno in “THE SANTA CLAUSES” su Disney+ . Penso che lo adorerete! Ho adorato ogni minuto della rivisitazione di questo personaggio, incluso questo momento, quando la squadra di make up artist ha appuntato la mia parrucca per la prima volta. Restate sintonizzati!

Le riprese della miniserie sono iniziate a marzo a Los Angeles, su produzione esecutiva di Jack Burditt (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt) che sarà anche showrunner. A produrre la serie anche Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina. 20th Television si occuperà della produzione per Disney Branded Television.

Nella serie, Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre: sta iniziando a perdere colpi e non riesce a star dietro a tutte le sue responsabilità, inoltre ha una famiglia che preferirebbe vivere nel mondo normale, in particolare i suoi due figli, cresciuti al Polo. Ecco quindi che si mette alla ricerca di un Babbo Natale che possa sostituirlo…

Siete felici del ritorno di David Krumholtz nei panni di Bernard in The Santa Clauses? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline