La miniserie in sei episodi The Thing About Pam con star Renée Zellweger arriva su Top Crime da oggi, martedì 4 ottobre.

Le puntate, disponibili su Mediaset Infinity, saranno proposti nel corso di tre settimane.

Nel cast dello show che racconterà l’omicidio, veramente accaduto nel 2011 di Betsy Faria, ci saranno anche Judy Greer, Josh Duhamel, Katy Mixon, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Glenn Fleshler, Suanne Spoke, e Mac Brandt.

Il marito della vittima, Russ, era stato accusato di aver compiuto il crimine nonostante l’uomo si fosse sempre dichiarato innocente. Dopo aver messo a processo il coniuge della vittima, le indagini sono proseguite e hanno fatto progressivamente emergere l’inaspettato e sconvolgente coinvolgimento di Pam Hupp, autrice di un diabolico piano.

La serie è stata scritta da Jessika Borsiczky e rappresenta la prima collaborazione tra Blumhouse e NBC.

