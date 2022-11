The Walking Dead 11: gli eventi del finale gettano le basi per lo spin-off dedicato a Daryl

Nell’episodio finale di The Walking Dead è stata svelata la situazione di Daryl dopo la lotta contro il Commonwealth.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sull’epilogo della serie.

Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) sono sopravvissuti e hanno contribuito a togliere il potere alla corrotta e cinica Pamela Milton (Laila Robins). Dopo un salto temporale di un anno si scopre, grazie a un dialogo con Connie (Lauren Ridloff), che Daryl trascorre il suo tempo esplorando la frontiera e ha scoperto il segreto che Judith (Cailey Fleming) manteneva dalla decima stagione, ovvero che Michonne (Danai Gurira) ha scoperto che Rick Grimes (Andrew Lincoln) è vivo e sta quindi cercando di trovarlo. Il personaggio di Norman Reedus ha quindi detto alla ragazzina che se troverà degli indizi andrà alla ricerca dei suoi genitori e li porterà a casa.

Daryl sarà prossimamente al centro di uno spin-off ambientato in Francia e Greg Nicotero, regista del finale e produttore esecutivo della saga, ha ora dichiarato a ComicBook:

Non voglio dire troppo. Penso semplicemente che sarà una specie di scenario in stile Straniero in terra straniera, in cui esploreremo l’Europa post-apocalittica attraverso gli occhi di Daryl Dixon.