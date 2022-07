The Walking Dead 11: il finale è stato ideato per concludere la storia, non dare il via agli spinoff

La fine di The Walking Dead si sta avvicinando, ma i produttori della serie hanno voluto sottolineare che gli ultimi episodi non sono stati ideati solo per gettare le basi utili a sviluppare gli spinoff.

La serie originale tratta dai fumetti di Robert Kirkman si concluderà dopo 177 puntate e la storia di alcuni dei protagonisti proseguirà con una serie dedicata a Daryl (Norman Reedus) in cui avrebbe dovuto partecipare anche Carol (Melissa McBride), un progetto spinoff con al centro Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan), e la miniserie annunciata al Comic-Con di San Diego che concluderà la storia di Rick e Michonne (Andrew Lincoln e Danai Gurira).

Scott Gimple ha spiegato:

Avevamo pensato che avremmo continuato per un po’, ma poi le cose sono cambiate. Abbiamo provato la sensazione che l’undicesima stagione concludesse bene i progetti, portava a termine alcune situazioni.

Il produttore ha inoltre annunciato:

Il finale è ideato per completare la storia di The Walking Dead, non per gettare le basi per gli spinoff. C’è spazio per quelle serie spinoff, ma il finale di The Walking Dead conclude la storia dopo 11 anni. Non volevamo che gli spinoff ostacolassero la soddisfazione dei fan. Convivono, o almeno io penso che lo facciano, davvero bene.

Angela Kang ha quindi aggiunto sull’argomento:

Penso che l’obiettivo fosse, anche se non ci fossero stati degli spinoff, che suscitasse la sensazione che la serie fosse giunta a un epilogo. Lo show ha bisogno del suo finale. Ma le persone sono lasciate aperte, come accade spesso nella vita, e come persino nel fumetto non c’è un finale. C’è sempre una storia che continua non appena la storia che stai raccontando sullo schermo è terminata, ma quello è lo spirito.

Cosa vi attendete dall’epilogo della serie The Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook