Le prime foto di The Walking Dead: Dead City hanno mostrato una situazione non priva di tensione tra Maggie e Negan, e Lauren Cohan ha accennato al motivo per cui i due personaggi si trovano a New York e di nuovo insieme.

Nella stagione 11 della serie originale, Maggie ha ammesso che stava iniziando a fidarsi dell’ex nemico che ha ucciso il suo amato Glenn, in particolare dopo che Negan ha rischiato la sua vita per proteggere Hershel Rhee (Kien Michael Spiller).

Lauren, parlando della situazione dei due protagonisti di Dead City, ha ora dichiarato al New York Comic-Con:

Lo spin-off è sulle due persone più improbabili che vorreste vedere insieme. E rende la storia davvero buona mostrarci insieme perché è la situazione più dura in cui sono costretti a trovarsi. Il bisogno è più grande della paura.

L’attrice, intervistata da ComicBook, aveva inoltre spiegato:

Penso che la storia che ha ideato Eli Jorné, che è quella che gireremo per la stagione 1, fosse semplicemente davvero potente e un modo così interessante per i fan di vedere continuare la storia di questi personaggi. Io e Jeff siamo entusiasti perché rispetta chi sono e dove si troveranno alla fine della stagione 11. Sarà in qualche modo ancora più complicato rispetto a quello che hanno affrontato in questa stagione.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Laauren Cohan sulla serie The Walking Dead: Dead City? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook