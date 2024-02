Naomi Watts è stata protagonista di The Watcher e, in una nuova intervista, ha ammesso che non ha alcun aggiornamento riguardante l’annunciata stagione 2 della serie.

Gli episodi raccontavano la storia di Nora e Dean Brannock, una coppia ispirata a Derek e Maria Broaddus. I due si trasferivano in una casa da sogno nel New Jersey, ma facevano i conti con uno stalker che inviava delle lettere anonime in cui sosteneva che li stava osservando.

Nel cast c’erano anche Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Richard Kind, Mia Farrow, Terry Kinney, e Noma Dumezweni.

Naomi, ai microfoni di Entertainment Weekly, ha spiegato:

So che hanno detto sì alla produzione della prossima stagione, ma non ho più sentito nulla… Onestamente, ce ne siamo andati dalla casa, quindi non so se torneremo. Non so che piano ci sia, quindi temo di non poter dire nulla in proposito.

La serie è stata co-creata, prodotta e scritta da Ryan Murphy, attualmente impegnato in altri progetti. I fan potrebbero quindi attendere a lungo prima di avere qualche aggiornamento sul futuro dello show.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Naomi Watts sulla stagione 2 di The Watcher?

Fonte: Entertainment Weekly



I film e le serie imperdibili