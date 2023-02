Pamela Anderson, mentre era ospite del talk show condotto da Drew Barrymore, ha rivelato che sarebbe interessata a recitare in The White Lotus e Jennifer Coolidge ha ora commentato l’interessamento della collega alla serie ideata da Mike White.

I fan della protagonista di Baywatch, da tempo, stanno richiedendo che venga coinvolta con la parte della sorella di Tanya McQuoid.

Jennifer, intervistata da Entertainment Tonight, ha ora dichiarato:

Oh wow! Ho visto recentemente il documentario di Pam e ho chiamato 100 persone per consigliare di guardarlo. E, giuro su Dio, abbiamo tutti avuto la stessa reazione: è fantastico. Finalmente si ottiene la vera storia e ha avuto questo immenso ritorno in scena.

Pamela aveva parlato della richiesta dei fan che era diventata virale su Twitter dichiarando:

Anderson non ha però ancora visto le puntate:

Non posso vederla in Canada. Penso che sarebbe una sfida incredibile recitare nello show, ma come ho detto, non sono una persona ambiziosa. Mi piace seguire la corrente. Quindi non so realmente cosa farò prossimamente, ma so che non ho ancora realmente avuto l’opportunità di dimostrare quello di cui sono capace in un film.