La stagione 3 di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia, in un nuovo hotel lussuoso.

Stando al report di Variety, le prime due stagioni di The White Lotus di Mike White sono state girate rispettivamente nei resort Four Seasons alle Hawaii e in Italia, è possibile quindi che la terza stagione si svolga in una delle quattro proprietà in Thailandia, che si trovano a Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e nel Triangolo d’Oro. I resort Four Seasons della Thailandia sono sparsi in città, campagna, giungla e spiaggia, offrendo a White un sacco di ambientazioni con cui raccontare la nuova stagione.

Le due stagioni di The White Lotus sono disponibili su Now.

