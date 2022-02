Ildelladista per essere completato e tra i nuovi arrivi c’è anche, recentemente protagonista sul piccolo schermo con

La produzione dei nuovi episodi prenderà prossimamente il via in Sicilia e HBO ha annunciato che tra gli interpreti ci saranno anche Theo James, Meghann Fahy, Will Sharpe, e Leo Woodall.

I nuovi protagonisti dello show già annunciati eranno invece F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Tom Hollander, Michael Imperioli, Aubrey Plaza, e Haley Lu Richardson. HBO non ha invece confermato, nonostante le indiscrezioni apparse online, il coinvolgimento di Jennifer Coolidge.

Fahy (The Bold Type) e James (la saga di Divergent) avranno il ruolo di marito e moglie, Daphne e Cameron Babcock.

Sharpe (Flowers) sarà invece Ethan Spiller, un uomo in vacanza con la moglie Harper (Plaza) e i Babcock.

Woodal (Cherry) interpreterà Jack, descritto come un magnetico ospite che alloggia al The White Lotus.

Mike White aveva creato il progetto come una miniserie, ma il successo della prima stagione ha portato lo sceneggiatore, regista e produttore a trasformarlo in una serie antologica.

Ogni capitolo della storia sarà quindi ambientato in una struttura alberghiera diversa di proprietà della catena The White Lotus.

Fonte: Variety