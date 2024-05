Tracy Spiridakos ha anticipato qualche dettaglio del finale della stagione 11 di Chicago P.D., che sarà l’ultimo episodio in cui reciterà con la parte di Haley Upton.

L’attrice, intervistata da Variety, ha dichiarato:

Ho deciso di andarmene alla fine della mia sesta stagione, ovvero il momento in cui ho contattato Gwen e tutte le altre persone di Wolf per far sapere che volevo essere coinvolta solo un’altra stagione. Volevo far uscire di scena il personaggio con un’ultima stagione. Si è trattato di una decisione difficile, lo era davvero. Amo tutti nello show, il cast, la troupe, i produttori, gli autori, tutti. Si tratta di un team così incredibile. Ero semplicemente curiosa di scoprire cosa c’è lì fuori per me e volevo cambiare, quindi ho deciso.

Tracy ha aggiunto qualche anticipazione riguardante il suo personaggio nella sua ultima puntata:

Affronta tutte le emozioni legate al sentirsi così impaurita all’idea di perdere Voight e poi concentra tutta quella paura e ansia sul lavoro per fare tutto il possibile per superare in astuzia Matson nel modo migliore possibile. L’intero team sta facendo tutto il possibile.

Spiridakos ha ribadito:

Non penso che qualcuno stia seduto per tutta la puntata… Ci sono molti momenti realmente memorabili. Vediamo quei personaggi, che non sono stati necessariamente vulnerabili in passato, alle prese con molte emozioni.

Per ora gli autori non hanno svelato se la storia di Upton si concluderà in modo positivo o negativo e se la sua alleanza con Voight avrà delle conseguenze.

Che ne pensate delle anticipazioni di Tracy Spiridakos sul finale della stagione 11 di Chicago P.D.?

Fonte: Variety