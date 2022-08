Sarà l’attrice Annabella Sciorra (I Soprano) a interpretare Joanne nella serie Tulsa King con star Sylvester Stallone, in arrivo su Paramount+ a partire dal 13 novembre.

L’attrice sarà quindi la sorella minore del protagonista Dwyght e la donna vive a Brooklyn. Per ora non sono stati diffusi ulteriori anticipazioni riguardanti il personaggio all’interno della storia portata sul piccolo schermo della piattaforma di streaming.

Il progetto prodotto da Taylor Sheridan, reduce dal successo di Yellowstone e dei relativi progetti spinoff, e Terence Winter, coinvolto anche come sceneggiatore e showrunner, permetterà alle due star di recitare nuovamente insieme dopo il film Cop Land, arrivato nelle sale nel 1997 con la regia di James Mangold.

La storia portata sul piccolo schermo racconta quello che accade a Dwight “Il Generale” Manfredi (Stallone) dopo aver trascorso 25 anni in prigione. Il suo boss lo esilia a Tulsa, Oklahoma, dove forma un gruppo di improbabili personaggi con l’obiettivo di creare un impero criminale.

Nel cast della serie Tulsa King ci saranno anche Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza Jay Will, A.C. Peterson, e Garrett Hedlund.

Che ne pensate dell’arrivo dell’attrice Annabella Sciorra nel cast di Tulsa King? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline