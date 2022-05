, la serie con Sylvester Stallone, ha ora unasulla piattaforma di Paramount+: domenica 13 novembre.

Paramount Network trasmetterà il primo episodio subito dopo la première della quinta stagione di Yellowstone, slot che aveva già dato in precedenza a 1883 e Mayor of Kingstown.

La seconda puntata andrà quindi in onda il 20 novembre, mentre quelle successive saranno disponibili in streaming a cadenza settimanale la domenica su Paramount+.

La nuova serie è stata creata da Taylor Sheridan, coinvolto come produttore esecutivo di Tulsa King in collaborazione con Terence Winter, impegnato anche alla regia, sceneggiatura e con l’incarico di showrunner.

Le riprese sono attualmente in corso a Oklahoma City e la storia racconta quello che accade a Dwight “Il Generale” Manfredi (Stallone) dopo aver trascorso 25 anni in prigione. Il suo boss lo esilia a Tulsa, Oklahoma, dove forma un gruppo di improbabili personaggi con l’obiettivo di creare un impero criminale.

Nel cast ci saranno anche Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza Jay Will, A.C. Peterson, e Garrett Hedlund.

Che ne pensate della data di uscita della nuova serie Tulsa King? Lasciate un commento!

Fonte: TheWrap