Tulsa King: Terence Winter rinuncia all’incarico di showrunner della stagione 2

Tulsa King, la serie con Sylvester Stallone, dovrà affrontare un importante cambiamento in occasione della stagione 2: Terence Winter ha infatti abbandonato il suo ruolo di showrunner, pur rimanendo coinvolto come produttore esecutivo.

La decisione sembra sia stata presa a causa di differenze creative, tuttavia non sono stati svelati ulteriori dettagli.

Winter si concentrerà ora su altri progetti, tra cui una serie che sta sviluppando insieme a Martin Scorsese e una miniserie sulle storiche vittorie ottenute dai New York Mets nel 1986.

Il sito Deadline ha fatto notare come l’ex showrunner avesse già espresso in passato il fatto che lui e Taylor Sheridan, con cui ha sviluppato Tulsa King, avessero delle idee diverse sul futuro della storia e del protagonista.

Che ne pensate dell’addio di Terence Winter al ruolo di showrunner della stagione 2 di Tulsa King? Lasciate un commento!

Il gangster drama creato da Taylor Sheridan vede l’attore Sylvester Stallone nei panni di Dwight Manfredi, ex capo della mafia newyorkese che, dopo 25 anni di prigione, viene rilasciato ed esiliato dal nuovo boss per aprire un negozio a Tulsa, in Oklahoma. Dwight si circonderà di un gruppo di personaggi improbabili e deciderà di costruirsi un suo impero.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline