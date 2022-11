Tulsa King, Vincent Piazza svela perché ha accettato un ruolo nella serie: essere preso a pugni da Stallone

Nel cast della serie Tulsa King c’è anche Vincent Piazza, che ha svelato il vero motivo per cui ha accettato un ruolo nel progetto con star Sylvester Stallone.

Parlando del progetto targato Paramount+ con il sito ComicBook, l’attore ha infatti ammesso che era interessato alla parte solo per essere preso a pugni dalla star di Rocky:

Al 100%. Voglio dire, non potevo evitare di ridere nel momento in cui ho letto quel momento nello script, e la mia reazione è stata ‘Cosa?’. Sono parte di una confraternita di persone che sono state messe ko da Sylvester Stallone.

Piazza ha aggiunto:

Come potrei dire di no a questo lavoro? E poi, ovviamente, Terry Winter era alla regia, e la possibilità di lavorare con attori come A.C. Peterson e vecchi amici come Domenick Lombardozzi, Chris Calvino e Max Casella. Per me era come essere a un campeggio estivo per adulti, era un’esperienza indimenticabile.

Lo show segue il capo della mafia newyorkese Dwight “The General” Manfredi (Stallone) appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato senza tanti complimenti dal suo boss per stabilirsi a Tulsa, in Oklahoma. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere a cuore i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una squadra composta da un gruppo di personaggi improbabili, per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale in un luogo che per lui potrebbe benissimo essere un altro pianeta.

Tulsa King è interpretata anche da Andrea Savage (I’m Sorry), Max Casella (The Tender Bar), Martin Starr (Silicon Valley), Domenick Lombardozzi (The Irishman), Vincent Piazza (Boardwalk Empire), Jay Will (The Marvelous Mrs. Maisel), A.C. Peterson (Superman & Lois) con Garrett Hedlund (The United States vs. Billie Holiday) e Dana Delany (Body of Proof).

I produttori esecutivi della serie sono Taylor Sheridan, Terence Winter, Sylvester Stallone, David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Allen Coulter e Braden Aftergood. Tulsa King è l’ultima novità nel crescente programma di Sheridan su Paramount+, che comprende 1883, Mayor of Kingstown e le prossime serie 1923, Bass Reeves, Lioness e Land Man.

Fonte: ComicBook