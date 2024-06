Anthony Carrigan si unisce al cast della seconda stagione di Twisted Metal. L’attore interpreterà Calypso, un personaggio esistente nel videogioco da cui è tratta la serie e descritto come “il misterioso e carismatico ospite e creatore di un pericoloso torneo di demolizioni, a cui invita tutti gli assassini, i vigilanti, i mercenari e gli amanti del brivido a partecipare. Al vincitore offre il premio di realizzare il loro più grande desiderio, ma con Calypso c’è sempre un imprevisto.”

Entrano a far parte del cast anche Richard de Klerk, Patty Guggenheim e Tiana Okoye in ruoli ricorrenti ma di cui non si sa ancora nient’altro.

La serie Peacock, creata dagli sceneggiatori di Deadpool, Rhett Reese e Paul Wernick, è ambientata in un’America post-apocalittica. Segue le avventure di John Doe (Anthony Mackie), un lattaio dalla grande parlantina, afflitto da amnesia, a cui viene offerta la prospettiva di una vita migliore se consegnerà un pacco sconosciuto, attraversando un paesaggio infernale.

FONTE: Variety