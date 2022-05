L’attricefarà parte del cast della serie, affiancando quindi sul set il protagonista Anthony Mackie e gli attori Stephanie Beatriz e Thomas Haden Church.La star di Scream ha ottenuto il ruolo ricorrente di Raven nell’adattamento del videogioco che verrà prodotto per la piattaforma di streaming Peacock.

La versione televisiva live-action del popolare videogioco sarà composto da episodi della durata di trenta minuti e la produzione è stata affidata a Sony Pictures TV, PlayStation Productions e Universal Television.

Il ruolo del protagonista è stato affidato ad Anthony Mackie, recentemente star di The Falcon and the Winter Soldier, che sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

L’adattamento per il piccolo schermo sarà curato da Rhett Reese e Paul Wernick e racconterà la storia di un uomo che riceve la possibilità di ottenere una vita migliore, ma solo se riuscirà a sopravvivere a una missione che lo porta a trasportare un pacco misterioso attraverso una landa desolata post-apocalittica. Con l’aiuto di una ladra di macchine (Beatriz) affronterà criminali che guidano veicoli ideati per distruggere e altri pericoli, tra cui un folle clown che guida un carretto dei gelati.

L’attore avrà il ruolo di John Doe, un lattaio intelligente che parla e guida rapidamente. Senza alcun ricordo del suo passato, John ottiene l’opportunità di realizzare il proprio desiderio di trovare una comunità, se riusciranno a sopravvivere.

Nel team dei produttori della serie ci saranno anche Will Arnett, Marc Forman, Jason Spider, Peter Principato, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Hermen Hulst di PlayStation Studios.

Fonte: Deadline