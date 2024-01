Sono passati più di 10 anni dalla fine di Ugly Betty e ora la sua protagonista, America Ferrera, racconta a People che tornerebbe assolutamente a interpretarla.

Penso che lo abbiamo desiderato tutti per tanto tempo perché la nostra “Ugly Betty family” è molto unita e quindi ci amiamo tantissimo. Penso che torneremmo tutti in un istante. Sai, non so. Ci vuole tanto lavoro per far decollare qualcosa. Magari troveremo un modo.