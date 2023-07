Una libreria nazionale ungherese, chiamata Líra Könyv, è stata multata pesantemente da un ufficio governativo a causa di una serie di graphic novel LGBTQ+. L’ufficio ha affermato che tali opere violano una legge che proibisce la rappresentazione dell’omosessualità ai minori. Líra Könyv, la seconda più grande catena di librerie in Ungheria, è stata multata di 12 milioni di fiorini (equivalenti a 36.000 dollari o 27.400 sterline) a causa del posizionamento di Heartstopper della scrittrice britannica Alice Oseman nella sezione dedicata alla letteratura per ragazzi e per non averlo messo in una confezione chiusa come richiesto dalla legge del 2021.

È interessante notare che l’ufficio del governo metropolitano di Budapest, responsabile della multa, ha riferito all’agenzia di stampa statale MTI di aver condotto un’indagine sul negozio che vendeva il titolo.

“L’indagine ha rilevato che i libri in questione raffiguravano temi omosessuali, ma sono stati comunque inseriti nella categoria dei libri per bambini e della letteratura giovanile, e non sono stati distribuiti in confezioni chiuse“, ha dichiarato l’ufficio.

Il governo ungherese insiste sul fatto che la legge è necessaria per proteggere i bambini. Ma la legge è vista dai critici del governo di destra del Paese come un tentativo di stigmatizzare ed emarginare le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

Ad aprile, 15 Paesi dell’Unione Europea hanno appoggiato un’azione legale contro la legge presso la Corte di Giustizia Europea e la massima dirigente del blocco, Ursula von der Leyen, l’ha definita “una vergogna“. La multa contro la Líra Könyv è arrivata due giorni prima della marcia del Budapest Pride, un evento annuale che richiama nella capitale ungherese migliaia di persone LGBTQ+ e i loro sostenitori.

In un comunicato, l’ufficio del governo metropolitano di Budapest ha dichiarato di aver ordinato a Líra Könyv di garantire la distribuzione legale del libro e che “prenderà sempre provvedimenti severi contro le aziende che non rispettano la legge”.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: The Guardian

I film e le serie imperdibili