Vincent D’Onofrio ha parlato ancora una volta del suo ritorno come Kingpin, confessando di poter interpretare il personaggio finché i vertici Marvel lo vorranno.

L’attore ha svelato di aver letto quasi ogni singola apparizione di Kingpin nei fumetti:

Ho visto tutto ciò in cui è stato coinvolto Fisk fino a questo punto. Voglio dire, ci sono alcune delle nuove run che non ho ancora guardato, ma per quanto riguarda tutto il resto, qualsiasi storia che collega Fisk al resto I’ho letta. Tutte le run, tutti i problemi e tutto il resto. E così ho saputo anche della storia di Maya Lopez.

Le run di Frank Miller sono sempre state molto emozionanti per me. E ho scoperto presto, prima di incontrare David (Mack, l’autore dei fumetti di Echo), che alcune delle sue cose e i primi due dipinti di Fisk che ha realizzato erano davvero, davvero stimolanti. Non sono riuscito a dirglielo per un po’, ma alla fine ce l’ho fatta, e poi è stato davvero di grande aiuto nel farmi conoscere forse cose che non avevo capito o qualsiasi cosa in cui ha offerto il suo aiuto.

Su quanto durerà la sua presenza nel MCU, l’attore è stato molto chiaro:

L’unica cosa che avrebbe potuto trattenermi dall’interpretarlo, sarebbe stata se avessi dovuto continuare a mettere su tutto quel peso e mantenerlo. E quindi ora che non devo più farlo, sono nella mia migliore forma da molto tempo.

L’attore ha infatti svelato che i Marvel Studios hanno costruito nuove tute muscolari che indossa sotto il suo guardaroba di Kingpin, aiutando a rafforzare il personaggio senza in realtà acquisire il peso fisico leggero che gli era stato richiesto per le prime tre stagioni di Daredevil.

Adoro questi nuovi modi in cui costruiscono effettivamente le tute muscolari che devo indossare. Penso che finalmente funzionino, si sentano bene e abbiano un bell’aspetto. Questo aiuta molto perché non è la cosa più salutare del mondo continuare a ingrassare e perdere peso. Quindi sì, voglio dire, finché i poteri forti mi vorranno, non riesco a vedermi non interpretare questa parte, è così divertente.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

