Visione potrebbe essere protagonista di una nuova serie Marvel?

Paul Bettany sembra, secondo alcune indiscrezioni che non hanno avuto per ora conferma da parte dei Marvel Studios, destinato a riprendere il ruolo di Visione in una nuova serie in fase di sviluppo per Disney+.

Nelle ultime ore sono emerse delle indiscrezioni diffuse dal reporter Jeff Sneider che, durante lo show The Hot Mic, ha sostenuto che tra le fila della Marvel si stia assemblando un team di autori per sviluppare lo show che, per ora, sembra sia intitolato Vision Quest e potrebbe fare riferimento alla situazione in cui si trova il personaggio dopo la fine di WandaVision.

Nello show con Paul Bettany ed Elizabeth Olsen è stata infatti introdotta la versione “Visione Bianco”. Jac Schaeffer, alla guida della serie, parlando delle ultime sequenze di WandaVision, ha spiegato:

Il punto principale era: come si risolve il problema di due Visioni che lottano uno contro l’altro? Come finisce? Si scontreranno semplicemente fino alla fine dei tempi. Per noi è diventato chiaro che doveva essere una battaglia sul piano logico, giusto? Hanno la stessa programmazione, si arriva quindi a scontrarsi sulla logica.

Al termine della serie il destino di Visione Bianco è rimasto in sospeso, lasciando quindi aperta la possibilità di un suo ritorno nel MCU.

Che ne pensate? Vorreste vedere una serie Marvel dedicata a Visione?

Fonte: ComicBook