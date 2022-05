Il finale diha lasciato in sospeso il destino died, durante la promozione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha parlato della possibile continuazione della storia.

L’interprete di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, ha infatti dichiarato che sarebbe entusiasta all’idea di proseguire il racconto della storia d’amore:

Sì! Voglio sempre essere riunita con i volti dipinti di Paul Bettany. Quel volto è fantastico.

Elizabeth non ha però alcuna idea riguardante il futuro del suo personaggio:

Non lo so. Non ne ho davvero idea. Penso che i fan di solito abbiano le idee migliori e onestamente non so in che direzione ci muoveremo dopo il film e quali sono i limiti del MCU perché non seguo quali sono i loro progetti… Penso che i fan sappiano sempre quali sono i piani, anche quando non sono annunciati.

Olsen ha una propria idea e ha spiegato:

Ho alcune immagini nella mia testa, penso provengano da Witch’s Row, che la mostrano vecchia e decadente, mentre usa il suo potere. E c’è qualcosa in questa donna più anziana, che sta invecchiando a causa del suo potere, che mi interessa. E non so realmente cosa significhi, ma mi piacerebbe essere vecchia.

Bettany, in precedenza, ha ammesso che non sa se e quando tornerà nel MCU:

Alla fine di WandaVision si vede Vision volare via e quella è una storia rimasta in sospeso. E Kevin Feige è un uomo che non permette che rimangano storie in sospeso. Quindi penso che a un certo punto indosserò la calzamaglia e il mantello, ma non so quando accadrà.

Che ne pensate? Sareste felici di rivedere Wanda insieme a White Vision?

Fonte: ComicBook