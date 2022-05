Lo scorso anno con, ogni spettatore aveva la propriasulla conclusione della serie, e tra loro anche la protagonista

Durante una recente intervista con The Independent, Elizabeth Olsen ha svelato quale teoria dei fan avrebbe voluto potesse diventare realtà:

Adoro le teorie dei fan perché penso sempre che siano molto intelligenti. Di solito ci sono quelle in cui dico “Cavolo, avremmo dovuto farlo!”. Ce n’era uno in cui pensavano che stessimo introducendo il Multiverso con il personaggio di Pietro, con Evan Peters. La cosa triste è che quando stavamo facendo WandaVision prima del COVID, non faceva ancora parte del copione, e poi è stata una coincidenza quando abbiamo finito la serie. Quindi avremmo potuto effettivamente tornare indietro e aggiustarlo. Ho pensato che sarebbe stato bello rendere Pietro una parte del Multiverso.