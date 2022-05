I sempre attenti fan deihanno scoperto che ladi alcuni episodi diè stata modificata.

Un utente di Reddit ha scoperto che nelle sigle degli episodi 5 e 6, il nome di Visione è cambiato da The Vision a semplicemente Vision, senza apparentemente un motivo.

Si tratta di un cambiamento irrisorio che non rovina la serie (a differenza dell’errore con le scene violente di The Falcon and the Winter Soldier) e che modifica solamente un’aggiunta grafica e testuale.

Potete vedere un’immagine del momento in questione tratto dall’episodio 6 intitolato Nuovissimo Halloween Spaventacolare, di cui potete leggere anche la nostra recensione.

Tutti gli episodi di WandaVision sono disponibili su Disney+.

