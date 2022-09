Werewolf by Night: confermati gli sceneggiatori, Giacchino curerà anche la colonna sonora

In seguito all’annuncio al D23 di questo week end, sono stati confermati gli sceneggiatori di Werewolf by Night, che vedrà come regista Michael Giacchino.

Con alcuni post su Twitter, sono stati confermati i due sceneggiatori dello speciale Marvel Studios: Peter Cameron (WandaVision, Moon Knight) e Heather Quinn (Hawkeye).

Giacchino ha invece confermato che si occuperà anche della colonna sonora dello speciale, oltre che della regia.

Il protagonista sarà l’attore Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo che dà il titolo allo speciale, mentre nel cast c’è anche Laura Donnelly nella parte di Elsa Bloodstone.

Giacchino, in passato, ha diretto un episodio di Star Trek: Short Treks e un cortometraggio, Monster Challenge, ma Werewolf by Night sarà il suo primo vero impegno nella veste di regista dopo numerose collaborazioni con Disney ed esperienze nel MCU.

L’artista ha firmato la colonna sonora di progetti Marvel come Doctor Strange, Spider-Man: Homecoming e Thor: Love and Thunder.

Siete curiosi di vedere Werewolf by Night, diretto da Michael Giacchino?

