Werewolf by Night sarà al centro di un episodio di Marvel Studios Assembled

Lo speciale Werewolf by Night avrà il suo episodio della serie Marvel Studios Assembled, dedicata al dietro le quinte dei progetti tratti dai fumetti.

La produzione del documentario è stata confermata da Jeff Redmond e Lauren Goralski durante il panel dedicato ad alcuni show di Disney+, tuttavia per ora non se ne conosce la data del debutto in streaming.

Pochi giorni fa i Marvel Studios e Disney hanno condiviso il primo teaser dello speciale diretto da Michael Giacchino, che si è occupato anche delle musiche originali, permettendo così ai fan di vedere Gael Garcia Bernal nel ruolo del licantropo protagonista della storia. Al suo fianco c’è anche Laura Donnelly, quasi sicuramente nel ruolo di Elsa Bloodstone.

Giacchino, al suo debutto come regista, ha però smentito che lo speciale proporrà un crossover con Moon Knight:

Il personaggio è apparso per la prima volta nei fumetti di Werewolf by Night ed è per questo che tutti stanno pensando che apparirà. Ma non c’è nessun progetto immediato per qualcosa di simile.

Nel progetto ideato per Disney+ in occasione di Halloween, si assisterà a quello che accade quando un gruppo di cacciatori di mostri vengono coinvolti in una gara mortale per impossessarsi di un oggetto potente, situazione che li porta ad affrontare un pericoloso mostro.

Che ne pensate della realizzazione di un episodio di Marvel Studios Assembled dedicato a Werewolf by Night? Lasciate un commento!

