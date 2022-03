, lo speciale di Halloween dei Marvel Studios, potrebbe aver trovato il suo regista, e si tratterebbe di Michael Giacchino.

Un nuovo report afferma che il compositore sta ufficialmente lavorando a un progetto televisivo Marvel e apparentemente ci sono anche delle fonti a confermare tutto ciò. La conferma arriva in via traversa da Variety, che ha pubblicato un lungo articolo sulla colonna sonora di Giacchino per The Batman. Lo stesso compositore non ha potuto prendere parte al pezzo perché, come riportato, stava dirigendo un progetto televisivo per la Marvel.

Inoltre, non ci sono molti progetti attualmente in produzione per i Marvel Studios. Mentre lo studio ha dozzine di progetti in fase di sviluppo, solo Secret Invasion e Black Panther: Wakanda Forever hann ancora le riprese in corso. Ant-Man and the Waps: Quantumania ha invece appena iniziato le riprese aggiuntive. Le riprese di Werewolf By Night, lo speciale di Halloween dei Marvel Studios, sarebbero dovute iniziare a metà marzo ed impiegare dalle tre alle quattro settimane.

Sareste contenti di un eventuale debutto di Michael Giacchino come regista per Werewolf By Night? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book