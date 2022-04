Il ruolo dinello speciale, realizzato da Marvel Studios per Disney+, sembra sia stato rivelato.

L’attrice, recentemente star di The Nevers, sembra abbia il ruolo di Elsa Bloodstone, che potrebbe portare a una formazione dei Midnight Sons, considerando inoltre che lo studio realizzerà prossimamente Blade, Moon Knight ha debuttato sugli schermi della piattaforma di streaming, e a breve debutterà nei cinema Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Il protagonista dello speciale sarà Gael Garcia Bernal, mentre alla regia sarà impegnato il compositore Michael Giacchino.

Werewolf by Night, conosciuto in Italia con il nome di Licantropus, è il nome usato da due personaggi della Marvel, e non si sa su quale dei due sarà basata questa versione. Il primo, Jack Russell, è stato creato da Gerry Conway e Mike Ploog, ed è apparso per la prima volta nel 1972. Russell è un discendente della razza dei Licantropi, ed è capace di trasformarsi di propria volontà anche senza la luna piena, e mantenendo la propria intelligenza mentre è trasformato. Tra le altre cose, quella serie è nota per avere presentato la prima apparizione di Moon Knight, altro personaggio di cui è in sviluppo un adattamento Marvel Studios.

La seconda versione del personaggio si riferisce a Jake Gomez, ed è apparsa lo scorso anno in “Werewolf by Night”. Gomez, un membro della tribù dei nativi americani Hopi la cui famiglia è stata maledetta dalla licantropia, entra in conflitto con una azienda farmaceutica che sfrutta i membri della tribù.

