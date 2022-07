Werewolf by Night: Marvel ha anticipato il vero titolo dello speciale con un fumetto?

Lo speciale di Halloween dei Marvel Studios, Werewolf by Night, non ha ancora un titolo definitivo, ma la stessa Marvel potrebbe aver dato in anticipo all’annuncio un indizio sul vero nome dello show.

Il prossimo ottobre infatti, inizierà una nuova serie di fumetti intitolata Crypt of Shadows, e avrà per protagonisti anche Moon Knight ed Elsa Bloodstone, contro un gruppo di licantropi. Da precedenti report, sappiamo che Laura Donnelly interpreterà proprio Elsa Bloodstone nello speciale tv, e la concomitanza dell’uscita su Disney+ potrebbe favorire le vendite del nuovo fumetto. Sicuramente ne sapremo di più questo week end durante il panel di Marvel Studios al San Diego Comic-Con.

Il protagonista dello speciale sarà Gael Garcia Bernal, mentre alla regia sarà impegnato il compositore Michael Giacchino.

Werewolf by Night, conosciuto in Italia con il nome di Licantropus, è il nome usato da due personaggi della Marvel, e non si sa su quale dei due sarà basata questa versione. Il primo, Jack Russell, è stato creato da Gerry Conway e Mike Ploog, ed è apparso per la prima volta nel 1972. Russell è un discendente della razza dei Licantropi, ed è capace di trasformarsi di propria volontà anche senza la luna piena, e mantenendo la propria intelligenza mentre è trasformato. Tra le altre cose, quella serie è nota per avere presentato la prima apparizione di Moon Knight, altro personaggio di cui è in sviluppo un adattamento Marvel Studios.

Fonte: Comic Book