What If…? La stagione 2 sarà più pazza

What If...?

La stagione 2 di What If…? arriverà nel 2023 su Disney+, ma il regista della serie ha dichiarato che la serie si spingerà ancora oltre rispetto alla prima stagione.

Bryan Andrews ha parlato recentemente della stagione 2 con Deadline, spiegando perché sarà più folle del primo lotto di episodi:

Si tratterà di storie ovviamente più uniche che lentamente diventano un po’ più pazze. Kevin voleva tenere la prima stagione un po’ più sotto controllo, avere una piccola cosa che era diversa e quella piccola cosa rendeva queste storie diverse, ma era ancora molto legata a un momento del film o a un film particolare. Ora ci sono più film e cose da cui attingere, quindi non dobbiamo avere solo un piccolo momento. Possiamo espanderci e le cose possono diventare un po’ più stravaganti. Abbiamo fatto un salto di qualità nella seconda stagione e poi nella terza diventeremo ancora più folli. Nella seconda abbiamo personaggi diversi con cui non abbiamo davvero avuto la possibilità di giocare prima e vediamo come si integreranno con alcuni dei preferiti che torneranno. Ci sono un sacco di cose davvero interessanti e non vedo l’ora che il pubblico le veda.

Vi ricordiamo che i presenti al Comic-Con di quest’anno hanno avuto anche il privilegio di vedere un episodio della stagione 2, episodio incentrato su Captain Carter e intitolato “What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper?”, in cui Carter (ora migliore amica di Black Widow) deve combattere Steve, tornato dal passato nell’Hydra Stomper.

Tutti gli episodi di What If sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni sulla stagione 2 di What If? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie relative a What If…? nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book