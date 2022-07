Why Women Kill è stata cancellata dopo due stagioni, nonostante Paramount+ ne avesse annunciato il rinnovo nel mese di dicembre 2021.

Lo show aveva debuttato nel 2019 su CBS All Access prima che cambiasse il suo nome in Paramount+ e la seconda stagione era invece stata messa in onda negli Stati Uniti nel mese di giugno 2021.

Un portavoce di Paramount+ ha dichiarato a Variety: Abbiamo preso la difficile decisione di non andare avanti con la stagione 3 di Why Women Kill. Vorremmo ringraziare i nostri partner di CBS Studios e Imagine Television Studios, il fantastico creatore e showrunner Marc Cherry e gli incredibili autori, il cast e la troupe per due stagioni memorabili.

La serie antologica raccontavano dei racconti al femminile legati al tema del tradimento. La prima stagione seguiva tre diversi decenni: il 1963, il 1984 e il 2019 e aveva al centro tre donne diverse che vivevano nella stessa casa. Le protagoniste erano Ginnifer Goodwin, Lucy Liu, Kirby Howell-Baptiste e Alexandra Daddario.

La seconda stagione si svolgeva nel 1949 e nel cast c’erano Allison Tolman, Lana Parrilla, B.K. Cannon, Jordane Christie, Matthew Daddario, Veronica Falcón e Nick Frost.

Nel team della produzione c’erano anche Brian Grazer, Michael Hanel, Mindy Schultheis, Marc Webb, Samie Kim Falvey, Francie Calfo, e David Warren.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Why Women Kill sia stata cancellata?

Fonte: Variety