Willow: chi ha dato la voce a Madmartigan nell’episodio 6?

Nell’episodio 6 della serie Willow si può sentire la voce di Madmartigan e online è stato svelato chi ha dato voce al personaggio interpretato dall’attore Val Kilmer nel film degli anni ’80.

L’attore non appare nella serie prodotta per Disney+, ma c’è un riferimento al protagonista del film cult.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata!

Nell’episodio, Kit (Ruby Cruz), la figlia di Madmartigan incontra Allagash (Christian Slater), che rivela c’è una volta segreta nelle miniere della prigione in cui è entrato Madmartigan prima che scomparisse. Kit viene attirata in quell’area e trova la spada del padre, oltre a poter sentire la sua voce che chiede aiuto.

A dare voce al personaggio è stato Jack Kilmer, figlio di Val.

Lo showrunner Jonathan Kasdan ha spiegato:

Jack è stato sempre un grandioso amico di Willow. Tra Joanne e Val, in pratica è il figlio della saga di Willow. Abbiamo in realtà registrato con Val e abbiamo usato la sua performance come guida. Poi Jack ha potuto ascoltare la traccia di Val e ha copiato quello che aveva fatto suo padre per quanto riguarda gli elementi della performance del padre.