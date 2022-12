Willow: la produttrice Wendy Mericle commenta il cameo dell’episodio 3

Nell’episodio 3 di Willow c’è stato uno speciale cameo, di cui sono stati svelate alcune curiosità del dietro le quinte grazie a una nuova intervista rilasciata a ComicBook.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla serie disponibile su Disney+.

Mentre sta fuggendo, Elora Danan (Ellie Bamber) incontra due donne dei boschi, Hubety (Hannah Waddingham) e Annie (Caoimhe Farren). Dopo aver scoperto la sua vera identità, entrambe le donne hanno giurato di proteggere Elora, ma tristemente vengono uccise dal Comandante Ballantine (Ralph Ineson).

Wendy Mericle, produttrice e sceneggiatrice della serie, ha parlato del cameo della star di Ted Lasso:

Ero così eccitata per lei, non posso nemmeno dirvi di quanto. Ruba la scena… Lei è così grandiosa.

Mericle ha quindi svelato che per lei le due donne sono sposate:

Sì, per me lo sono. So che il finale è realmente… Hanno avuto un’uscita di scena davvero sfortunata.