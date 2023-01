Willow: per Jonathan Kasdan la storia di Madmartigan non è ancora finita

La serie Willow ha dovuto fare i conti con l’assenza di Val Kilmer, ma nelle puntate ci sono stati dei riferimenti al personaggio di Madmartigan, la cui storia proseguirebbe in caso di rinnovo per una stagione 2.

Lo showrunner Jonathan Kasdan, intervistato da io9, ha dichiarato:

La sua storia non è completa. Speriamo non lo sia, sotto molti aspetti. Una delle sfide di questa cosa è avere un’idea davvero chiara nella tua testa legata a ciò che esattamente vorresti fare e poi speri di avere l’opportunità di farlo.

Lo sceneggiatore ha quindi aggiunto:

E quindi per lui, in particolare, nella versione idealizzata di come continueremo questa storia non è affatto finita. E abbiamo molte cose che ci piacerebbe fare perché c’è questo profondo amore per Val, non solo nel mondo, ma anche all’interno della nostra famiglia qui alla Lucasfilm e penso che niente avrebbe dato più gioia rispetto al vederlo sul set.