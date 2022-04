Nel cast della serie sequel dici sarà anche l’attrice, conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie Game of Thrones.

Nel progetto ideato come sequel del film degli anni ’80, attualmente in fase di post-produzione, una principessa crea un gruppo di alleati per compiere una missione e andare alla ricerca del fratello gemello e salvarlo.

Tra gli interpreti ci saranno anche Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Warwick Davis e Talisa Garcia che sarà la prima attrice trans a lavorare in una produzione della Lucasfilm.

Rosabell, secondo le fonti di Deadline, avrà il ruolo di un personaggio molto utile con un’intelligenza tagliente e acerba. Attualmente non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti la storia della giovane affidata all’attrice e bisognerà attendere per scoprire qualche interessante anticipazione sul legame con gli altri protagonisti.

Fonte: Deadline