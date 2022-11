Willow: Ruby Cruz spiega come ha tenuto conto dell’interpretazione di Val Kilmer durante le riprese

Nella serie Willow gli attori Dempsey Bryk e Ruby Cruz avanno il ruolo dei figli, gemelli, di Madmartigan e, in una recente intervista, hanno parlato del modo in cui hanno tenuto conto dell’interpretazione di Val Kilmer nel film cult.

Cruz ha spiegato:

Penso che avere accesso a quel personaggio sia stato così utile perché potevamo visualizzare in un certo senso, non dovevamo dover immaginare chi era, ma poi potevamo immaginare come era come genitore, situazione che è stata davvero divertente… Quello che avremmo ammirato, cosa non avremmo apprezzato… Non so quanto posso rivelare.

Ruby ha quindi aggiunto:

La sua assenza è stato un elemento realmente interessante e permette ai nostri personaggi… In realtà non voglio anticipare nulla, ma si potrà vedere la loro energia e quello è il loro genitore, quindi a livello inconscio è qualcosa che filtra nei personaggi. Penso che il modo più consapevole di farlo, per me, sia avvenuto quando c’erano alcune azioni o movimenti con la spada che erano quasi un riflesso in parallelo dei suoi gesti. Ci sono dei piccoli easter egg e ho la curiosità di scoprire se le persone se ne renderanno conto.

Che ne pensate? In che modo pensate che la serie Willow si legherà al personaggio interpretato da Val Kilmer nel film?

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

La serie farà il suo debutto in streaming su Disney Plus il 30 novembre.

