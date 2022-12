Willow: lo showrunner sta implorando Kathleen Kennedy per una stagione 2

Nonostante Willow sia solo all’inizio, stanno già cominciando le discussioni su una possibile stagione 2 dello show sequel.

Lo showrunner Jonathan Kasdan ha recentemente dichiarato che sta implorando il capo di Lucas film, Kathleen Kennedy di rinnovare la serie per una stagione 2:

Lo spero. Ci stiamo sicuramente pensando e supplico Kathy Kennedy perché lavorare con questi attori e questa troupe di registi in questo show è stata la mia esperienza migliore. Sentiamo ancora che ci sono molte storie e posti più grandi da visitare.

Serie fantasy epica con una sensibilità contemporanea, ambientata in una terra incantata dalla bellezza mozzafiato, Willow vanta un cast internazionale eterogeneo con Jonathan Kasdan, Ron Howard, Wendy Mericle, Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan in veste di produttori esecutivi. La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Willow è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book