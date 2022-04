è entrata a far parte del cast di, diventando così la prima attrice trans a recitare in una produzione della Lucasfilm, di proprietà della Disney. Si tratta, inoltre, della prima volta che un interprete transgender interpreta un personaggio eterosessuale in un film o una serie Disney+.

Nel progetto destinato a Disney+, sequel del famoso film degli anni ’80, si racconta la storia di una principessa che deve provare a salvare il fratello gemello, con l’aiuto di un improbabile gruppo di alleati ed eroi.

Garcia, recentemente nel cast di Baptiste, avrà la parte di una Regina, madre del personaggio affidato a Tony Revolori. Il suo ruolo è molto piccolo e l’attrice potrebbe apparire in una sola puntata.

Talisa è stata scelta prima delle recenti polemiche riguardanti la risposta della Disney all’approvazione in Florida del decreto legge Don’t Say Gay. Lo studio, inizialmente, non aveva rilasciato dichiarazioni e molti dei dipendenti hanno espresso frustrazione e rabbia per la mancanza di sostegno alla comunità LGBTQ+.

Fonte: Deadline