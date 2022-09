Wolf Pack, lo spinoff di Teen Wolf, avrà tra le star anche Rodrigo Santoro, conosciuto dal pubblico televisivo grazie a Lost.

Nella nuova serie prodotta per Paramount+ l’attore avrà la parte del park ranger chiamato Garrett Briggs, il padre adottivo dei gemelli Luna (Chloe Rose Robertson) e Harlan (Tyler Lawrence Gray).

L’uomo ha dei forti valori e al tempo stesso possiede dei segreti oscuri e dei profondi sospetti, soprattutto nei confronti di chiunque metta in dubbio il rapporto con i suoi figli che sono stati ritrovati anni prima in un incendio.

Sarah Michelle Gellar, inoltre, avrà la parte di Kristin Ramsey, un’esperta proprio nel campo degli incendi e che conosce bene le perdite personali. La donna viene coinvolta per indagare su un teenager che ha dato il via a un incendio che potrebbe aver causato il ritorno di un predatore sovrannaturale che sta terrorizzando Los Angeles.

Tra gli interpreti ci sono anche Armani Jackson e Bella Shepard nei ruoli dei teenager Everett e Blake.

Wolf Pack si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom e racconta quello che accade a Everett e Blake quando una creatura terrificante viene risvegliata da un incendio. I due teenager si avvicineranno inoltre a Luna e Harlan, due sedicenni che sono stati adattati. Mentre sta per arrivare la luna piena, i quattro teenager uniscono le forze per scoprire il segreto che li unisce, il morso e il sangue di un licantropo.

La serie sarà scritta e prodotta da Jeff Davis.

Che ne pensate dell’arrivo di Rodrigo Santoro nel cast di Wolf Pack? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine