Wolf Pack: Sarah Michelle Gellar ritratta in una nuova foto della serie

Una nuova foto mostra Sarah Michelle Gellar nel ruolo dell’investigatrice Kristin Ramsey, protagonista di Wolf Pack.

L’ex interprete di Buffy, nel progetto spin-off di Teen Wolf ideato per Paramount+, sarà un esperta in incendi dal passato tragico che viene coinvolta dalle autorità per provare a incastrare il teenager che ha dato il via al fuoco che ha distrutto un ampio terreno e risvegliato un predatore sovrannaturale che ora sta attaccando a Los Angeles.

La serie scritta e prodotta da Jeff Davis arriverà sugli schermi americani il 26 gennaio.

La serie si basa sui romanzi scritti da Edo Van Belkom ed è stata sviluppata da Jeff Davis, che ha già portato al successo Teen Wolf. Al centro della trama ci sono due teenager, interpretati da Armani Jackson e Bella Shepard, la cui vita viene cambiata totalmente quando un incendio in California risveglia una creatura sovrannaturale.

Geller ha dichiarato che il suo personaggio, Kristin, va alla ricerca del suo “branco” e di un posto a cui appartenere ed essere se stessa.

Nel cast ci sono anche Chloe Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro.

Che ne pensate della nuova foto di Sarah Michelle Gellar tratta dalla serie Wolf Pack? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine