Wonder Man: Ben Kingsley nel cast della serie Marvel

Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery nella serie Wonder Man, prodotta da Marvel Studios per Disney+.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Slattery è invece un attore fallito e, per ora, non è stato svelato in quannti episodi apparirà Kingsley, anche se alcune fonti di Variety sostengono sarà una presenza importante.

L’attore era apparso per la prima volta in Iron Man 3 dove Trevor fingeva di essere Il Mandarino, venendo poi arrestato, ed è stato coinvolto anche in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.

Destin Daniel Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie Wonder Man.

