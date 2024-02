Nella mattina del 6 febbraio è avvenuto un incidente mortale sul set della serie Wonder Man, uno dei prossimi progetti dei Marvel Studios.

Un attrezzista ha infatti perso la vita mentre stava lavorando ai Radford Studios dopo essere caduto da un’impalcatura su cui stava lavorando.

Le riprese di Wonder Man non erano ancora in corso e un portavoce della Marvel ha rilasciato un comunicato ufficiale dichiarando:

Rivolgiamo i nostri pensieri e le nostre profonde condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, e diamo il nostro sostegno all’indagine per fare chiarezza sulla causa di questo incidente.

Lo show avrà al centro Simon Williams, ovvero Wonder Man. Tra le pagine dei fumetti il personaggio è il figlio di un industriale benestante la cui società affronta periodi difficili a causa della competizione con le Stark Industries di Tony Stark. Williams allora accetta un’offerta dal malvagio Barone Zemo che gli dà dei superpoteri, tra cui la super forza e durabilità. Dopo aver lottato contro gli Avengers più volte, Wonder Man entra tra le loro fila.

Alla regia della serie ci sarà Destin Daniel Cretton, mentre a capo del team di sceneggiatori sarà impegnato Andrew Guest, co-produttore di Hawkeye.

