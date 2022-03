BBC ha condiviso le primeufficiali della sua nuova comedy-horror intitolata

Al centro della trama ci sarà Jamie, un clandestino a bordo di una nave da crociera chiamata The Sacramentum, interpretato da Oscar Kennedy. Il giovane è alla ricerca della sorella scomparsa, che lavorava a bordo dell’imbarcazione, e inizierà a cercare indizi su quanto le è accaduto tra le fila dell’equipaggio della nave, il tutto mentre avvengono dei brutali omicidi. Jamie, inoltre, scoprirà una vita all’insegna di party ed eccessi che avvengono distante dagli sguardi dei viaggiatori.

Nelle immagini si vedono i protagonisti alle prese con situazioni “sanguinose” e momenti che sembrano all’insegna della tensione.

Nel cast ci saranno anche Jack Rowan, Harriet Webb e Thaddea Graham. Tra gli interpreti inoltre Jodie Tyack, Louis Boyer, Anthony Rickman, Amber Grappy, Diego Andres, Peter Claffey, Miya Ocego, Warren James Dunning, Ramanique Ahluwalia e Alice Nokes.

Chris Baugh sarà il regista e produttore di tutti i sei episodi, le cui riprese sono attualmente in corso nell’Irlanda del Nord in vista di una messa in onda prevista entro la fine del 2022.

Che ne pensate delle prime foto della serie Wrecked? Lasciate un commento!

Fonte: BBC