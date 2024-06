Il duo di registi Chase Conley e Emi/Emmett Yonemura sono tornati a parlare dell’episodio 5 di X-Men ’97 e della tragedia di Genosha.

In una lunga intervista con Deadline dedicata alla serie animata, Yonemura si è concentrata sugli ultimi istanti della tragedia di Genosha, il tanto acclamato episodio 5 di X-Men ’97:

L’ultima scena dell’episodio 5 con Rogue che tiene il corpo di Gambit in realtà ha avuto più versioni, in cui in alcuni casi Gambit era ancora vivo e poi muore tra le sue braccia. Ce ne sono alcuni in cui lui stava camminando come un eroe e si avvicinava a lei. E Beau DeMayo e io abbiamo lavorato a stretto contatto su questo, perché non è mai stato un colpo emotivo per noi, e non lo è stato nemmeno per i dirigenti. Continuavano a pensare che avesse due morti, e questo in un certo senso gli ha tolto il grande momento e siamo stati d’accordo. C’era un’altra scena di morte che è stata tagliata, quella di Callisto, prima di vederla sul tetto nei giardini, in realtà aveva questa scena davvero dolce con Magneto, dove gli chiede di andare a salvare i suoi Morlock. Il mio cuore era così triste. Non volevo perdere quel momento, era uno dei miei preferiti. È stato meravigliosamente curato da Jalin Harden. Ma Beau aveva un’opinione importante a riguardo: “Il problema della tragedia è che non tutti possono dire addio, quindi perché dobbiamo dire addio a questo personaggio?”.

È stato molto duro. Perché Callisto è sempre stata una delle mie preferite, anche da bambina. E così con Gambit, ho semplicemente preso quella regola nella mia testa, “No, Rogue non può dire addio, e questo è ciò che la renderà ancora più arrabbiata”. E inoltre, quel momento, con lei che lo sta semplicemente tenendo in braccio, e vedi che finalmente riesce a toccarlo, e non riesce a sentirlo, e molto più d’impatto. E quindi era un punto difficile, perché sapevamo che dovevamo farlo bene, e sono davvero sollevato che abbia ottenuto i risultati che volevamo. Ma è stato complicato, perché c’erano sempre più versioni.