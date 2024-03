La serie X-Men ’97 si collegherà direttamente a quella degli anni ’90, mantenendo il legame anche grazie al coinvolgimento di molti doppiatori del progetto originale.

Brad Winderbaum, produttore del progetto realizzato per Disney+, ha spiegato a ComicBook.com perché questo approccio alla narrazione ha rappresentato un vantaggio.

Nel nuovo episodio del podcast Phaze Zero, Winderbaum ha raccontato:

In realtà è stato in un certo senso liberatorio poter rimanere negli anni ’90. Ci ha permesso di andare in posti in cui potevamo fare semplicemente quello che volevamo. Essere così iterativi. Cose che non potremmo fare più se fossimo più vicini al MCU come What If… ?. È come se stessimo letteralmente remixando l’MCU. Quindi è più difficile introdurre i personaggi perché vuoi vederli in live-action. Vedremo, tuttavia, Bill Foster nel ruolo di Giant Man nella seconda stagione. È una novità!