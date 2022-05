Tra le prossime serie tv deic’è anche, una continuazione diretta dell’amata serie animata deglidegli anni ’90.

Dal momento che la serie è sequel dell’originale, verrebbe comunque considerata parte del Marvel Cinematic Universe? In un’intervista con The Direct, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha detto che per scoprirlo bisognerà vedere la serie.

L’unica cosa che posso dire al riguardo è che so che a volte diciamo “No comment” e sembra che non ve lo vogliamo dire ma non farò nessun commento perché parte della sorpresa sarà scoprirlo quando vedrete la serie tv. Non posso parlare del marketing, ma penso che ci sarà la risposta a questa domanda.

La domanda è nata dalla presenza della sedia gialla di Charles Xavier all’interno del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, elemento utilizzato nella serie animata degli anni ’90.

X-Men ’97 deve ancora fissare una data di uscita.

