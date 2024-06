Jake castorena, tra i registi di X-Men ’97, ha lodato la libertà concessagli dallo show durante la lavorazione.

Intervistato da discussing Film, Castorena ha raccontato come l’esperienza su X-Men ’97 gli abbia concesso grandi libertà lavorative:

Avere questi parametri e quella libertà è fantastico, sapere se abbiamo bisogno di più tempo o di accorciare l’episodio per un momento. Possiamo mostrare violenza e non dobbiamo scappare da essa.

Ma detto questo, ciò che apprezzo della nostra troupe e di ciò che abbiamo fatto, è che dobbiamo darci parametri falsi in ogni aspetto. Ci piacerebbe aggiungere tutti questi fronzoli allo stile dello show, ma è un po’ troppo avanzato per quello che probabilmente avrebbe fatto la serie originale. Quindi ci siamo chiesti: ‘Possiamo farlo in un modo in cui avrebbero potuto farlo ai tempi?”

Ad esempio, stiamo lavorando sull’acqua proprio adesso. Uno dei nostri fornitori ci ha dato una mano con gli effetti e ci siamo detti: ‘Oh, è troppo pulito. Realizzare un fotogramma dipinto e poi un ciclo a due fotogrammi, è semplicemente troppo avanzato.’ Poi abbiamo provato un approccio low-tech e ci siamo detti: “Wow, funziona davvero”. Questi tipi di falsi parametri ci hanno solo aiutato a ottenere l’atmosfera dello spettacolo originale.