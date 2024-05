Ross Marquand, doppiatore di Xavier in X-Men’97 ha raccontato come la serie originale sia stata la ragione per cui ha deciso di diventare doppiatore.

Il doppiatore di Xavier ha confessato che la serie originale degli X-Men è stata il principale motivo per cui ha deciso d’intraprendere questa carriera:

Quella è stata la serie animata che mi ha fatto venire voglia di fare l’attore. Davvero, non sto scherzando, giuro su Dio. Avevo 11 anni quando uscì, credo. E ricordo in particolare di aver avuto una grande affinità e ammirazione per Wolverine. Ero un ragazzino che veniva spesso preso di mira. Facevo parte dei boy scout, del consiglio studentesco, del club degli scacchi e di tutte quelle cose nerd che ti fanno prendere di mira.

È come quando hai un amico che, guardi settimana dopo settimana, non è più un personaggio dei cartoni animati. È un cartone animato, ma c’è così tanto dolore e pathos dentro di lui. Ricordo il mio episodio preferito di X-Men. È quello in cui Wolverine va in Alaska. Sta cercando di ritrovare se stesso e di trovare una sorta di pace e, naturalmente, Sabertooth lo segue lì ed è un vero disastro.

E ricorderò questa battuta fino al giorno in cui morirò. E quella battuta è il motivo per cui volevo diventare un attore. “Non c’è pace per me qui. Non c’è pace per me da nessuna parte.” E ho pensato che fossi io da ragazzo di 12 anni a immedesimarmi in quello. Perché mi sento come se ovunque mi prendessero di mira, e ho pensato “Se potessi trasmettere anche solo un briciolo di ciò che questo attore ha fatto in questo ruolo in questo momento, questo è quello che voglio fare nella mia vita.”