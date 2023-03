Yellowjackets 2: Florence Welch ha realizzato una cover di Just a girl per la serie

Florence Welch ha realizzato una cover di Just a Girl, il popolare brano dei No Doubt, per la stagione 2 della serie Yellowjackets.

L’artista ha condiviso online un breve video per compiere l’annuncio e ha scritto:

Sono così felice di essere stata scelta per il team questo anno.

Nel filmato Florence trova tra i suoi vestiti una giacca con il logo della squadra sulla schiena e si può sentire un breve estratto di Just a Girl.

Ecco il video:

Lo show racconta la storia di un gruppo di studentesse del liceo che sopravvivono a un incidente aereo e devono cercare di restare vive nonostante si trovino in una zona desolata e debbano affrontare freddo glaciale e numerosi problemi. Gli episodi mostrano inoltre cosa accade 25 anni dopo l’incidente.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono Jason Ritter, Simone Kessell ed Elijah Wood.

La stagione 2 di Yellowjackets sarà disponibile su Paramount+ dal 24 marzo.

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Instagram